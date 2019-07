Em nota Secretaria de Comunicação afirma que Prefeito não cederá a chantagens de políticos e parte da imprensa

A Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Senador Guiomard divulgou uma nota na qual afirma que o Prefeito não cederá a chantagens de vereadores ou qualquer outra situação.

A nota chega em um momento no qual 6 (seis) vereadores são denunciados por corrupção passiva. Segundo consta de apuração da Polícia Federal eles recebiam uma espécie de R$ 3.000.00 (três mil reais).

Veja:

Nota Pública

A Prefeitura de Senador Guiomard através da Secretaria de Comunicação Social vem a público esclarecer o que segue:

1. Em hipótese alguma o Prefeito Gilson da Funerária cederá à chantagens de suplente, vereador ou vereadora;

2. Em hipótese alguma o Prefeito Gilson da Funerária cederá à chantagem de alguns membros da imprensa;

3. O cronograma de atendimento dos ramais permanece inalterado funcionando da seguinte forma: a) a Prefeitura com o Governo oferece máquinas e servidores; b) as máquinas fazem a limpeza dos ramais, naqueles em situação crítica há piçarramento, mediante doação dos produtores; c) tem sido orientado aos servidores que não façam bico, trabalho extra em hipótese alguma, justamente para evitar-se carnaval político;

4. O momento político de Senador Guiomard é de acirramento, uma vez que há pessoas denunciadas, respondendo processos, inquéritos que querem a todo custo criar embaraços ao município, razão essa que os mesmos estão constantemente ladrando em redes, mobilizam a imprensa e fazem arruaça, típico da política pobre de quem não pensa no povo;

5. Os trabalhos continuam e o diálogo será direto com a comunidade, com os produtores rurais, razão essa pela qual o poder executivo existe, não por uma minoria hipócrita que é da torcida do quanto pior melhor.

Senador Guiomard – AC, 26 de julho de 2019.

Gilberto Moura Santos

Secretário de Comunicação Social