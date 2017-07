Em “chamado fajuto” coordenador do Núcleo diz que tem vagas de emprego

O coordenador do Núcleo de Ensino do estado, no município professor Avany Brito anuncia através das redes sociais um chamamento para vagas de pedreiros, eletricistas e encanadores.

Sem dizer o prazo, os critérios de seleção, o que acontecerá e como serão serão realizados os trabalhos o bacharel em direito Avany Brito anuncia que há vagas.

Muitas pessoas compartilharam a publicação que pode se tratar da construção de um escola de ensino médio que poderá ser construída em terreno comprado na entrada da cidade.

A divulgação do poderoso do Núcleo de Ensino é uma afronta as normas da administração pública, embora que seja bem intencionado, beira o amadorismo.

Detalhe curioso do comunicado, além da falta de informações são as letras brancas sobre o fundo vermelho, cores usadas pelo Partido dos Trabalhadores do qual Avany é filiado.