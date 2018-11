Eleitores do Quinari no segundo turno repudiaram o PT como no primeiro

Os eleitores de Senador Guiomard ou Quinari como prefira o internauta repudiaram o PT no primeiro turno dando expressiva votação ao candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro do PSL. A tendência será repetir a votação, ou mesmo ampliar a vantagem em desfavor do candidato Petista Fernando Haddad.

Os militantes do Partido dos Trabalhadores local que se preparam para largar seus cargos no Governo do Acre montaram um grupo de aplicativo de mensagens e prometem intensificar a fiscalização nas eleições de domingo, 28. Enquanto o petismo se une em favor de Haddad, os bolsominios se une e e fazem grande mobilização pela rede de internet.