Eleitor de sorte o GUIOMARENSE!

O eleitor Quinariense é bicho de sorte, assim tem sido dito nas principais rodadas de amigos (a). Isso porque, quando se imaginava que não teria nenhum quinariense, ou GUIOMARENSE (escrita e pronúncia correta da palavra, que é original de GUIOMARD), lá surgiu vários nomes para que ele possa escolher, sem contar as opções de fora.

Quem são candidatos a deputado estadual que residem/ou/residiram no Quinari?

Adriana Maia (MDB), irmã do ex-prefeito André Maia. Agente de Polícia Civil, Araújo Costa (PROS), irmão do ex vice-prefeito que renunciou Judson Costa. Irmã Chaguinha (PROS), ex-vereadora. Adonay Brito (PT), professor e ex-assessor do Governo. Suzana Lobeu (Republicanos), ex-cantora e empresária.