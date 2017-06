Diário Oficial apresenta nomeação da nova procuradora jurídica

Ascendeu de sub à procuradora Geral do município, a advogada Patrícia Pontes de Moura, responsável por ser a presidente da Comissão que visava demitir mais de 200 concursados e o processo que já foi derrubado na justiça.

Pontes que vinha compondo todos os processos no qual tinha a necessidade de manifestação de um advogado também foi nomeada no inicio da gestão do prefeito André Maia.

Formada pela Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, a advogada faz um texto de muitas voltas para expressar o que realmente deseja. Consta na internet, que ela defendeu a tese sobre crimes de assédio moral contra trabalhadores.

Nos processos que se manifestou, a procuradora não deixou por menos as custas processuais e sempre requer que as partes que reclamam contra o município ou o prefeito proceda ao pagamento.