Dia do Professor deve ser visto, como dia de liberdade e não de opressão

Professor é liberdade, professor é incentivo para que o aluno seja sempre mais e melhor. Não podemos educar de forma imbecilizada, sem incentivar o pensamento crítico, limitado daqueles que estão no ambiente das escolas, pois sendo um bom Mestre (a), sempre haverá boas recordações. Nesta data, é bom apresentar alguns nomes que fizeram e/ou fazem parte da minha vida, pois sem a escola, sem a educação não seríamos nada.



Neste dia 15 de outubro, passei o dia em estudo e já ao final da tarde resolvi lembrar de professores, servidores de apoio que em parte fizeram parte da minha vida escolar, como Orlando Viana, Lúcia Bernardo, Lúcia Ribeiro, Reginalda Silva, Márcia Silva,Edivania Araújo, Francisca Nobre, Nilton Nonato, Emerson Costa, Cássio Pinheiro, Ilmar Beirute, Graça Texeira, Aleta Dreves, Gilberto D´Avila, Cleofas Pires, Eudiran Carneiro, Cristovão Ribeiro e Saint´Clair Júnior.



Os citados estabeleceram comigo uma relação de amizade, e também de crítica, não tendo o interesse de me colocar uma mordaça na minha boca, criar um bloqueio na minha cabeça para evitar um pensamento crítico. Em verdade me fazendo pensar sobre a vida e a ser melhor em meus atos e ações, e assim deve ser a educação. Deve ser transformadora para vidas, e acredito que com os ensinamentos que tive, tenho atuado na mesma linha dizendo à todos que “estudar é investimento pessoal”.



Citando os homenageados do meu texto, levo meu carinho e gratidão, acreditando e desejando sempre que os dias dos meus professores, inclusive os não citados sejam prolongados na terra. Que vosso exemplo seja copiado, e eu só tenho agradecer pela ajuda que me deram.



Gilberto Moura

Jornalista