Derrubado o veto do Prefeito André Maia sobre projeto de lei que obriga funcionamento de drogarias no regime de plantão

A Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard derrubou em sessão online realizada nesta terça-feira (09), o veto do Prefeito André Maia sobre o Projeto de Lei do Vereador Fabricio Lima (SD) que obriga as farmácias do Quinari a oferecerem plantão para a comunidade guiomarense.

A Lei que já havia sido aprovada pela unanimidade teve apenas o voto do líder do Prefeito, vereador Cleilton no Nogueira (MDB) contrário a matéria. Após a derrubada do veto a Câmara vai promulgar a matéria, e o lobby feito com proprietários de drogarias para prejudicar a sociedade guiomarense caiu por terra.

“A minha ideia é que eles atendam a comunidade, eu vivo sendo procurado pelas pessoas que procuram atendimento e não conseguem. Que seja visto forma da comunidade não ser prejudicada, pois é humilhante no momento que você mais carece de atendimento, ficar prejudicado”, explica Fabricio Lima.

Constante tem sido as reclamações de moradores que não tem acesso a escala dos plantões das drogarias e muito menos acesso a remédios em feriados e finais de semana, tendo que inclusive peregrinar de uma farmácia a outra. Com a proposta aprovada, agora será obrigatório o plantão.