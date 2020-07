Deputada Federal anuncia envio de verbas para Hospital do Quinari

A deputada federal Vanda Milani – SD/AC, comemorou a alocação de recursos para ajudar nas melhorias do Hospital Ary Rodrigues no município de Senador Guiomard. O informe das verbas foi postado na rede social da deputada.

Ela informou: -Iniciamos a semana com uma excelente notícia: o empenho de R$ 500 mil de emendas impositivas destinada para a reforma do Hospital Ary Rodrigues, do município de Senador Guiomard. A obra vai garantir mais qualidade no atendimento de quem precisa dessa unidade que pode se tornar referência na região. Continuamos trabalhando em Brasília para liberar mais recursos para o enfrentamento da covid-19, o setor produtivo do estado, o meio ambiente e os esportes.

O vereador Gilson da Funerária – SD, agradeceu a deputada, enfatizando a importância desse aporte financeiro para melhorar o atendimento naquela unidade de saúde. – Esse recurso deixa a população do Quinari honrada com o mandato da deputada, pois bem sabemos que há inúmeros recursos ainda que serão anunciados por ela, visando bem servir a população.