Democracia tem festa no Dia das Crianças realizada através de parcerias

Os moradores do bairro Democracia promoveram nesta quinta-feira (12) as festividades em comemoração ao Dia das Crianças com uma programação que foi prestigiada por toda a comunidade.

Na evento foi servido lanches, refrescos, realizadas brincadeiras, músicas, bingos de pequenos brindes, dentre outros.

Um dos principais apoiadores da festividade foi o vereador Fabricio Lima (PSDB) que esteve prestando apoio do seu mandato parlamentar. Na opinião do vereador a festa “foi organizada e emocionou aos presentes, com uma programação diversificada”.