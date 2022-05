Defensoria Pública consegue melhorias nos serviços prestados por usuários de hospital

Após o diálogo com a Defensoria Pública do Estado do Acre e com representantes dos consumidores, na reunião realizada no último dia 4 deste mês, juntamente com as representantes dos consumidores, o hospital de Urgência Infantil (Urgil), através de ofício, apresentou medidas que serão implementadas em um primeiro momento para o aprimoramento dos serviços oferecidos aos usuários do hospital:

✅Inclusão de mais um médico nos horários considerados de maior movimento, quais sejam: 10-14h e 16-23h;

✅Disponibilização de rede Wi-fi para pacientes e acompanhantes;

✅Implementação de sistema de triagem, com classificação de risco;

✅Verificação de cardápio das refeições, notadamente do café da manhã, diante de colocação feitas por representante das mães;

✅Capacitação dos profissionais quanto ao atendimento humanizado.

O hospital solicitou o prazo de 60 dias para que as melhorias sejam implementadas. Consta ainda no ofício que, qualquer melhoria estrutural, que implique em gastos, infelizmente, não é viável para o momento. Além disso, a Urgil também destaca que estão sendo feitos todos os esforços para a manutenção dos serviços e do compromisso com a população.

A demanda chegou ao conhecimento da Defensoria Pública através da arquiteta Talita Gomes e da advogada Vanessa Facundes, que representam os usuários do hospital.

A DPE/AC está sendo representada pelos defensores públicos Celso Araújo Rodrigues, do Núcleo da Cidadania, e Rodrigo Chaves, do Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor, e as defensoras públicas Juliana Marques, do Subnúcleo de Saúde, e Juliana Caobianco, do Subnúcleo de Direitos Humanos 1 (SDH1).

ASCOM/DPE-AC