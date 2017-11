Cursos online para profissionais de educação estão disponíveis na internet

O projeto TRILHAS é uma iniciativa de formação docente que apoia o trabalho de professores com alfabetização por meio de um conjunto de materiais elaborados para instrumentalizar e apoiar o trabalho do professor no campo da leitura, escrita e oralidade. No kit TRILHAS, há cadernos de orientação do professor e de indicações literárias, jogos de linguagem e cartelas para atividades, todos com a intenção de inserir as crianças no universo letrado.

Os materiais do projeto contribuem para a meta de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, conforme o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e se apresentam em dois formatos, que compartilham o mesmo conteúdo: impresso, no tradicional kit TRILHAS, e online, disponível para download na biblioteca do Portal TRILHAS.

ENSINO A DISTÂNCIA DO PROJETO TRILHAS

Como posso usar e ter acesso a esses materiais?

O curso de ensino a distância é a grande aposta do Projeto TRILHAS. Ele permite ao professor ampliar a compreensão da teoria dos materiais e relacioná-la com a rotina da sala de aula.

O curso ganhou 10 horas a mais para que a prática em sala fosse garantida. Agora, são 40 horas de curso. O certificado de conclusão passou a ser validado pelo Ministério da Educação (MEC).

