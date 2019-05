Culto evangélico em alusão aos 43 anos do Quinari reuniu multidões e liberou muitas bençãos

Um novo momento na história do Quinari, o Prefeito Gilson Pessoa, ressaltou na noite desta sexta (17) as conquistas alcançadas em seus 03 (três) meses de gestão, como a priorização de Limpeza, iluminação e melhorias de ramais.

O Prefeito juntamente com a sua família, participou do culto evangélico, em alusão aos 43 anos de emancipação política de Senador Guiomard, que possui uma programação para contemplar todos os segmentos sociais, de modo a promover o resgate e autoestima da cultura guiomarense.

“enquanto estiver como prefeito dessa cidade maravilhosa, vou cuidar do Quinari como cuido do meu filho caçula e da minha preciosa esposa, com amor, carinho, dedicação e dando minha vida se for possível para protegê-lo.”