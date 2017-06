Criança de seis anos morre após ser atropelada por caminhão quando se dirigia para a escola

O menino de Ruan Carlos Ernesto do Nascimento, 6 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por uma batida de caminhão da empresa Ribeiragua enfrente a escola Manoel Gonzaga nesta quarta-feira (14), local que conta com placas, faixas, quebra-molas e de fluxo constante de alunos no referido horário, quando este se dirigia para a escola Veiga Cabral na garupa da bicicleta da mãe.



Populares contaram a reportagem que a mãe da criança levava ele e outro para a escola Veiga Cabral, que o após passar o quebra-molas o caminhão acabou atingindo as vítimas com a roda traseira.

Após o acidente o motorista do caminhão se evadiu do local não prestando socorro as vítimas ou mesmo acionando o socorro. O carro da empresa ficou no local. A reportagem procurou o motorista minutos após o ocorrido e não encontrou.

O garupa foi o que sofreu ferimentos perdendo sangue no local. O Serviço Móvel de Urgências consegui chegar rapidamente, ao ser levado para o hospital não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar tratou de isolar o local para os procedimentos da perícia. O caso vai virar um processo e logo se saberá os culpados.