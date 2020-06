Cresce o número de casos de Coronavírus no Quinari e vítimas já são pessoas conhecidas

O Coronavírus, está cada vez mais próximo da população do Quinari com o grande número de casos e a ineficiência de ações do poder público municipal, que agiu tardiamente para criar prevenção.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 214 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado nesta quarta-feira, 3. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos subiu de 6.465 para 6.679.

Boletim da Sesacre do dia 02/03, informa que Senador Guiomard pontua no mapa com 130 casos. Agora são duas mortes de pessoas conhecidas, sendo as senhoras Aurea Rodrigues que trabalhou no Hospital e a senhora Deusimar Ribeiro que trabalhou na Prefeitura.

Profissionais de saúde informam que a tendência dos casos será aumentar e novas mortes poderão ser registradas, entrando o sistema de Saúde em colapso, devido a inexistência de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.