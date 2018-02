Convênio da unidade de saúde do Naire Leite tem correto andamento

As obras da unidade de saúde Ilson Ribeiro no bairro Naire Leite estão garantidas pelo Prefeito André Maia, tendo em vista o regular andando do convênio firmado entre Prefeitura e Governo Federal.

A obra construída em modalidade de medição acontece da seguinte forma. A empresa constrói determinada porcentagem. O engenheiro mede, a Caixa Econômica valida os serviços e a Prefeitura envia ao governo federal que faz os depósitos nos cofres do município.

A Secretária de Saúde Dinha Carvalho explica que todo esse trâmite acarreta em alguns momentos a suspensão do andamento da obra, porém não prejudica o prosseguimento do convênio que tem como objeto final a entrega da unidade de saúde para os munícipes.