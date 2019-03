Começa o ano letivo nas escolas de Senador Guiomard

Prefeito Gilson Pessoa fez a abertura na escola Núbia Maria no bairro São Francisco

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa (Progressistas), acompanhado do Secretário Municipal de Educação, professor Carlos Afonso e vereadoras fizeram a abertura do ano letivo de 2019 nas escolas da rede municipal, na escola Núbia Maria localizada bairro São Francisco, na manhã desta segunda-feira (18).

Fazendo sua fala na abertura do evento o Prefeito declarou: “ Que alegria. Hoje fizemos ao lado do Secretário de Educação Carlos Afonso, vereadores e comunidade escolar Núbia Maria a abertura do ano letivo de 2019. A nossa equipe da SEMED e demais secretarias trabalharam de forma significativa para o início dos trabalhos. Estamos nos esforçando para fazer o melhor pelos nossos alunos”.

O ano letivo começa no Quinari com saldo positivo de aumento de matrículas no ensino infantil, onde já na gestão de Gilson Pessoa, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, transformou a escola Núbia Maria em Creche atendendo toda a clientela infantil da região.

Outra decisão da equipe de educação refere-se ao fato dos professores que são lotados na Secretaria que realizam acompanhamento pedagógico retornarem para a sala de aula, no intuito de reduzir o gasto de pessoal que em 2018 chegou aos 72,55%, inviabilizando investimentos na cidade.

Os ônibus escolares do município que foram encontrados totalmente destruídos foram recuperados para atendimento das crianças. Pneus, cadeiras, óleo, faróis e limpeza tiveram que ser realizados nos veículos.