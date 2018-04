Começa curso pré-Enem realizado pela Prefeitura em parceria com a Universidade

A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva representando ao Prefeito André Maia recepcionou no último sábado os alunos e comunidade no curso pré-Enem realizado pela Prefeitura em parceria com a Universidade Federal do Acre.

Mais de 180 pessoas participam do projeto que terá aulas aos sábados e domingos, de 15 em 15 dias, das diferentes competências cobradas no Enem.

O projeto faz parte do plano de governo de André Maia, que já declarou sentir-se honrado pela realização da ação. Márcia Silva pediu o empenho dos jovens desejando bons estudos.