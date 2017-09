Comandante da PM pede remuneração extra para policiais que ajudarem nas atividades da Prefeitura

PM pede que Câmara aprove projeto de lei para reaproveitamento pela Prefeitura de efetivo policial.

O Major Cristian Comandante da Polícia Militar pediu que a Câmara do Município aprove lei de autoria do executivo para reaproveitamento remunerado dos Policiais Militares lotados no quartel em ações promovidas pela Prefeitura Municipal.

Segundo o comandante, será estruturado um conselho após aprovação da lei para deliberar como será esse reaproveitamento. A lei ainda não tramitou no legislativo, mais deverá ser enviada pelo prefeito municipal.

Não ficou claro nas palavras do comandante da Polícia Militar se serão policiais da reserva que seriam reaproveitados, como acontece em alguns órgãos ou policiais da ativa. Se a lei passar, sem especificar que são profissionais da reserva ou mesmo silenciar sobre assunto, ela será facilmente declarada institucional na justiça.

Em conversas com alguns cidadãos do Quinari, eles informaram que caso a lei prossiga no parlamento será proposta uma ação popular, pela afronta constitucional e prejuízos ao erário público.