Cinco são eleitos para o Conselho Tutelar depois de eleição com expressiva participação

A Comissão Eleitoral encerrou as eleições para a escolha de 5 (cinco) Conselheiros Tutelares do Quinari, após uma disputa com presença de 24,50% de participação do eleitorado guiomarense para um mandato de 4 (quatro) anos.

Resultado final da eleição ficou assim: 1) Dilson Gonçalves – 556 votos, 2) Denise – 456 votos, 3) Aldecino Lira – 425 votos, 4) Milandia – 411 votos e 5) Márcio Batista – 368 votos.

Segundo a Presidente da Comissão Eleitoral Márcia Silva, as eleições forma tranquilas. Ela assegurou que “tudo transcorreu dentro da normalidade, sendo um processo democrático, onde uma eleição que não é obrigatório a participação popular”.