Ciesa seleciona artigo jurídico acadêmico abordando temas de constitucionalismo boliviano e brasileiro

O Centro de Ensino Superior do Amazonas – CIESA na Revista de Produção Acadêmico-Científica, Manaus, v.5, n.º 1 2018 selecionou e publicou o artigo intitulado “O Constitucionalismo Multicultural do Brasil e o Plurinacional da Bolívia”, discutindo os principais aspectos do constitucionalismo brasileiro x boliviano. Confira no link http://revista.ciesa.br/volume.php

O texto é de autoria do professor Emerson Costa e do estudante de Direito da Faculdade da Anazônia Ocidental – FAAO, Gilberto Moura. Na pesquisa foram escritas 14 laudas pelo acadêmico com a supervisão do professor.