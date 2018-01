CIEPAMA forma turma de pedagogos em Vila Campinhas

O Centro de Pesquisa e Graduação da Amazônia – CIPEAMA, formou no último final de semana em Vila Campinas os alunos da turma de Pedagogia daquela região em uma solenidade tomada pela emoção e a presença de famílias.

Com a Missão nobre de levar educação para as comunidades mais distantes do município e já tendo formado vários profissionais, o coordenador Cristovão anunciou melhorias nas modalidades de ensino que estarão sendo implantadas a partir de março.

A Cipeama é uma instituição que começou no município e conquistou o respeito de toda a região, graças a validade e qualidade do seu trabalho. Conta com um bom quadro de professores do estado e ao longo dos anos se consolidou no mercado.

Em Campinas a turma de Pedagogia atendeu aos interesses da comunidade e melhorou a qualidade do trabalho de vários profissionais da educação. Nos próximos dias novas formaturas estarão acontecendo como uma prestação de contas social da instituição.