Chico Paulo 2 recebe pavimentação asfáltica

O Governo do Acre através de uma emenda alocada pela Senadora Mailza Gomes, realiza a pavimentação e melhorias de diversas ruas em Senador Guiomard. O recurso foi alocado ainda no ano de 2019, mais só foi liberado em 2022 devido a burocracia nos Ministérios.

Várias ruas estão sendo contempladas com pavimentação ou serviço de drenagem para as águas das chuvas. A Prefeitura Municipal, fez a indicação das ruas beneficiadas e acompanha de perto através da Prefeita Rosana Gomes que enfatiza a gratidão ao Governo e a Senadora.

“É a sexta rua que recebe asfalto fruto da parceria com o governo do Acre. Meu coração tem gratidão. Esse trabalho só é possível porque a Senadora Mailza Gomes destinou Emenda Parlamentar para dar suporte ao trabalho”, enfatiza.



No momento atual as obras estão sendo realizadas no bairro Chico Paulo 2 com pavimentação. Na Rua Triunfo o trabalho é de melhoria da captação das águas das chuvas, para que o serviço de asfaltamento não venha a ser destruído com a força das águas.

Foto cedida da SECOM/PMSG