CEMAPE retoma suas atividades em clima de festa

O Prefeito do Quinari Gilson Pessoa participou nesta quarta-feira (03) juntamente com o Secretário Municipal de Educação Carlos Afonso, Secretária de Saúde Juliana e os vereadores Fabricio Lima, Cláudia Lima e Irmã Chaguinha da abertura do ano letivo no Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especial – CEMAPE.

Gilson falou do amor que sente ao chegar no espaço e destacou que o município e suas secretarias darão total apoio aos atendidos e equipe que trabalha no centro. “Podem contar comigo, o trabalho que aqui é realizado tem meu total respeito e carinho”, disse o prefeito. Demais autoridades enfatizaram o trabalho da equipe pedagógica.