CEMAPE promove festividade para alunos que são atendidos pela entidade

A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva, a coordenadora da Educação Especial Bruna Carvalho estiveram presente saudando os alunos e pais em nome do Prefeito André Maia juntamente com a coordenadora professora Fernanda.

“Viemos trazer nosso abraço e acompanhar o bom trabalho em educação especial que estamos desenvolvendo nessa cidade, por isso, meus agradecimentos em nome do Prefeito, a coordenadora Bruna e a diretora do CEMAPE, a professora Fernanda”, agradeceu a gestora de educação do município.

Os alunos tiveram como recreação pula-pula, brincadeiras pedagógicas, dança e ao foi servidor um almoço para os pais que acompanharam as atividades, elogiadas pelos participantes.