Cavalgada consolida ExpoQuinari como uma das maiores feiras do Baixo Acre

A Cavalgada da ExpoQuinari 2022 movimentou a cidade na tarde de sábado (10) e entrou pela noite com atrações no Parque Canaã, local de realização de uma das maiores Feiras Agropecuárias do Baixo Acre.



A concentração da Feira foi em novo local, em um Cilo Graneleiro, que tá sendo construído as margens da Rodovia AC40, ocupando uma das faixas. A Prefeita Rosana Gomes com vários participantes conduziu a frente da Cavalgada que teve também a participação da Garota e Garoto Country 2022.