Categoria da Educação Municipal diz não a peleguismo sindical

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, através do Núcleo de Senador Guiomard convocou uma assembleia geral para debater pautas predeterminadas pelos representantes da entidade, no entanto, durante a reunião com as mãos abanando sem um dado de interesse da classe, chegaram a propor ações de Governo, quando não é papel de sindicato e foram contraditados imediatamente.

Antes da Assembleia vazou a informação da qual o “peleguismo sindical” iria propor inclusive perdas financeiras para a categoria da educação, o que fora plenamente desmobilizado com inúmeros servidores que já afirmam nos bastidores que terão que fazer a luta em prol da categoria sem contar com o apoio do Presidente Luiz Carlos, que parece que já comprou a bandeira da gestão de educação municipal.

De positivo da Assembleia, foi retirada uma Comissão que pretende monitorar e acompanhar as negociações para que os interesses de terceiros, não sejam colocados como prioridade de um seleto e conhecido grupo, que parece que esqueceu que os servidores da educação são pessoas esclarecidas e não aceitarão sindicato atrelado a interesses que não seja o da categoria.