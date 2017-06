Carta para uma Ingrata

Venho através desta dizer que pensei e repensei muito antes de escrever esse texto, pois por hora eu queria e pensava em não escrever. Já que resolvi escrever, era porque as palavras já não cabiam no pensamento.

Primeiro lhe lembro que a conheci na secretaria de ação social, onde demonstrou ser uma boa mulher e como aliada do ex-prefeito James Gomes. Na época lembro-me que a senhora foi nomeada secretária de ação social e logo foi tirada, acredito que por falta de competência, pois nem sabia pronunciar as palavras de acordo com a língua portuguesa. Logo em seguida, o seu marido foi nomeado para a obras, passando um bom tempo, após para o transporte, abastecimento e outras atribuições. Teve um tempo que teu filho também esteve empregado. Logo seu irmão também esteve com um carro alugado, esse inclusive o respeito e considero gente boa.

Ocorre nobre vereadora que não tem como ouvir suas palavras em solenidades e eventos e não discordar das mesmas, pois as considero injustas e de tamanha ingratidão com o ex-prefeito James Gomes e sua equipe, da qual você fez parte e sua família também. Até mesmo quando a crise chegava e era preciso demitir, o James articulava para não deixar vocês sem nada e pagar uma rescisão contratual.

Nobre vereadora, as suas palavras nos eventos entram nos meus ouvidos como um sopro de ingratidão. Um ex-prefeito, o qual a senhora ajudou a denunciar após ter lhe dado inúmeras chances de trabalho já contava que era ingrata e ninguém acreditava. Pois bem, o tempo passou e mostrou quem realmente você é.

Você esqueceu de quem lhe ajudou durante 8 anos, cospe no prato que comeu com o mero objetivo de puxa-saco. Sua posição política, meu capital intelectual entende, só não entende porque em suas palavras têm que acusar a gestão que você fez parte de ter cometido falhas que não são verdades.

Talvez se você tivesse estudado e se qualificado não falaria tanta besteira. O ex-prefeito James Gomes e toda sua equipe técnica não foi irresponsável com a obra da creche, ocorre vereadora que obra do FNDE deu problema em todo Brasil, sofreu contingenciamento de recursos, empresas abandonaram os canteiros e aqui não foi diferente.

O ex-prefeito se esforçou para fazer o que foi possível e democraticamente o André Maia venceu a eleição e agora com contrapartida notável está dando continuidade. Prezada vereadora, eu espero que a senhora faça uma reflexão, reduza suas injustiças com os seus ex-colegas de trabalho.

Que a senhora retome sua credibilidade, pois o que fez com Celso Ribeiro, fez com James e poderá fazer com André Maia. Menos ingratidão por favor e mais sabedoria. O amanhã é logo ali.

Cordialmente,

Jornalista Gilberto Moura