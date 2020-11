Cargo de confiança do MP desiste de ação contra jornalista Licenciado do Portal Quinari

Tendo noticiado que a servidora do Ministério Público Estadual Alderlene Castro caiu em grampo da Polícia Federal, tratando de arquivamento de inquérito do MPE, a servidora cargo de confiança ajuizou uma ação de idealização por danos morais contra o jornalista Gilberto Moura.

A primeira vitória do jornalista Gilberto com seu advogado e professor Emerson Costa foi no processo penal. O Promotor Walter Texeira abriu mão de denunciar o jornalista, após a defesa apresentar provas da notícia dada pelo jornalista.

Tendo sido a audiência de instrução e julgamento marcada para esta quinta-feira (22), por volta das 11h, a parte Alderlene Castro enviou e-mail a vara cível desistindo do processo contra o jornalista.

“Veja bem, eu apenas exerci o direito constitucional de informar, sendo que qualquer homem médio que fizesse a leitura da transcrição da ligação iria entender que ela estava combinando o arquivamento de inquérito, no entanto, eu sei que as frentes de perseguições a minha pessoa continuarão de outras formas, por isso eu vou seguir acreditando na justiça e instituições para me defender e acima de tudo em Deus, pois eu não vivo mentindo” comentou Gilberto.