Candidato a Prefeito João Carvalho faz bandeiraço e carreata no Quinari

O candidato a Prefeito pelo PSL Joao Carvalho juntamente com o vice Vaca Magra realizaram no final de semana atividade de campanha com bandeiraço e carreata pelas ruas do Quinari.

Este foi o primeiro ato de campanha grande de João Carvalho, nas ruas do Quinari, tendo ele feito campanha casa a casa, com a entrega de material.