Candidato a Prefeito Gilson da Funerária garante que mulheres terão total apoio e participação em sua gestão

Os candidatos a Prefeitura de Senador Guiomard Gilson da Funerária a Prefeito e o vice Dr. Deison, ambos do Solidariedade se reuniram com centenas de mulheres em evento realizado no clube do Sintesac em Senador Guiomard, na última semana, ocasião que garantiram apoio e participação das mulheres em sua gestão.

A reunião contou com a presença da Deputada Federal Doutora Vanda Milani que expôs seu sonho de ver o Quinari crescer com a eleição de Gilson da Funerária e Dr. Deison, promovendo as políticas de saúde, educação e infraestrutura, tudo com honestidade e trabalho.

O candidato a vice-prefeito Dr. Deison relatou sobre sua experiência profissional e um pouco da história de sua mãe a professora Lenir Bandeira, para ele não é fácil falar de mulher, tendo em vista a sua criação por uma das mulheres empreendedoras e da educação do Quinari. Deison falou ainda de ações em saúde para as mulheres.

Gilson da Funerária destacou que em sua gestão de 8 meses, frente a Prefeitura, cumprindo decisão judicial, teve quase 70% de seus cargos de confiança ocupados por mulheres, bem por isso inclusive fez seminário de mulheres, com a presença de Desembargadora do Tribunal de Justica. Ele assegurou que as mulheres terão prioridade em seu governo, seja em políticas públicas ou mesmo cargos do primeiro escalão.