Candidato a Prefeito André Maia faz reuniões e visita zona rural

O candidato a prefeito André Maia juntamente com seu vice, esteve em agenda na área urbana e rural, fazendo reuniões e visitas nas comunidades.

Maia informou em sua rede social que estava compartilhando com seus seguidores: -essas belas imagens do nosso bate-papo de ontem, que ocorreu no bairro Chico Paulo.

Em mais uma agenda de campanha o Prefeito que concorre à reeleição informou, por sua vez, que visitou a zona rural: – Fizemos duas caminhadas muito bonitas e alegres no Assentamento Bonal e na comunidade Nova Aldeia, além de algumas visitas importantes lá no Ramal Santa Maria.