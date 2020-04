Câmara realizou mais uma sessão virtual com pautas de interesse do povo

Como pautas, destaca-se o requerimento do vereador Jamis Queiroz que visa suspender a taxa de iluminação pública da zona rural. Deu entrada nas comissões o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Foi proposto indicações pelo vereador Fabrício Lima (SD) no sentido de melhorar a comunicação e instalação de barreiras sanitárias.

Foi proposto uma emenda ao projeto de Lei que visa impedir condenados através da Lei Maria da Penha em assumir cargos públicos no Quinari. O vereador Gilson Da Funerária (SD) entende que a lei deve ser estendida as firmas terceirizadas. A matéria se encontra nas comissões.

A vereadora Idalete Holanda (PP) reivindicou iluminação da Avenida Brasil no bairro Chico Paulo, inclusive no trecho da ladeira. Ela juntamente com o vereador Fabricio requereu melhorias na limpeza.

A vereadora Irmã Chaguinha requereu a isenção de IPTU para a população de baixa renda. Ela argumenta que esta isenção se faz necessário neste momento de crise.

O vereador Cleilton Nogueira indicou melhorias nas Ramais do Petrolina e no T. Ele ressaltou a importância destes ramais na produção.