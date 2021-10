Câmara do Quinari vive um dos seus piores momentos e tem sessão para enxugar gelo

Quem foi a Câmara do Quinari na sessão da última terça-feira percebeu que o nível político piorou e muito e no lugar que seria para discutir os problemas da cidade e zona rural, parece ter virado casa de fofoca, essa é a avaliação que os populares estão fazendo com os debates vazios que acontece no parlamento.

Com uma minoria, sabendo seu real papel, os debates estão enveredando para outros caminhos, e o circo já tem sido destaque até nos jornais da capital, onde falta água, falta uma cortina para evitar reflexo da luz no vidro do plenário e falta acima de tudo conteúdo, em alguns.

A sessão de ontem foi marcada do nada para nada, sem pautas relevantes e longa. Foi quando a reportagem perguntou se os vereadores ainda estavam em sessão e um dos parlamentares disse que sim. “Estamos aqui enxugando o gelo, as coisas pioraram muito aqui”, finalizou.