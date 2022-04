Câmara aprova aumento para as categorias após diálogo entre Prefeitura e Sindicatos

A Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard aprovou por unanimidade os reajustes dos trabalhadores em educação e saúde de Senador Guiomard. Ambas as negociações contaram com as intermediações dos sindicatos das referidas classes trabalhadoras.

Os projetos de Leis visando reajustar os salários destes profissionais é de iniciativa do Poder Executivo que após o entendimento entre as categorias remeteu a matéria para apreciação dos vereadores que ao final votaram por unanimidade a matéria, já incidindo no salário dos trabalhadores este mês.

A Prefeita Rosana Gomes, declarou que seu esforço é ajudar todas as categorias. “É nossa vontade ajudar os servidores, porém temos que cumprir as leis, e após alguns ajustes feitos pelo TCE/AC, no entendimento em relação a educação, foi possível reajustar. Na saúde, também fizemos aquilo que estava ao nosso alcance”, explicou.

No caso da saúde, as matérias já foram para o Diário Oficial, da educação ainda serão publicadas em um esforço da equipe de Governo da Prefeitura.