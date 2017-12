Buraco se abre na Avenida Brasil feita pelo Ruas do Povo do Governo

Um trecho da Avenida Brasil no bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard após as fortes chuvas e com a passagem do ônibus afundou na tarde da segunda-feira (25). A obra é do programa Ruas do Povo do Governo do Acre, possivelmente se rompeu no local de uma tubulação de águas pluviais.

Que a qualidade pífia dos serviços feitos pelo governo do Acre em diversas ruas do estado era notável e não aguentaria por anos as fortes chuvas, muitos moradores já sabiam.

No Quinari as tampas dos bueiros das águas das chuvas vem se rompendo há anos e buracos perigosos se formando e nada sendo feito pelo setor responsável pelas obras do Governo, financiadas pelo Banco Mundial e investigadas pela Polícia Federal.

Em Nota a Prefeitura disse que vai procurar o Governo para resolver a demanda. Ressaltou ainda que a reivindicação da passagem do ônibus pela localidade é uma solicitação da comunidade.