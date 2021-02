Batida entre táxi e caminhão gera prejuízos nas proximidades da rodoviária

Uma batida envolvendo um táxi que se dirigia no sentido centro, entre um caminhão que estava passando para a direção do Hospital, chamou a atenção de populares na tarde desta terça-feira (09), na Avenida Castelo Branco, próximo ao terminal Rodoviário Francisco Marreco.



Segundo os populares que estiveram no local, o caminhão estava se dirigindo para a Rua do Hospital, quando o Táxi estava indo no sentido centro, nas proximidades da rodoviária, aconteceu colisão.



Não é de hoje que acidentes são registrados na região, isso porque o fluxo de carros na avenida aumentou, e quando os condutores fazem a passagem para outro bairro, em virtude do canteiro de alvenaria, todo o cuidado deve ser necessário.



A Polícia Militar foi acionada ao local para os procedimentos de elaboração do bate e perícia, uma vez que pelas fotografias e olho comum, o prejuízo material foi notável.