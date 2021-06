Avança a construção de casas populares que foram abandonadas pela gestão de André Maia

Diferente do que fez seu sucessor, abandonado a construção de 09 (nove) unidades habitacionais, a Prefeita Rosana Gomes retomou as obras e vem acompanhando a execução do projeto, que fica localizado no bairro Chico Paulo.As unidades habitacionais ficaram abandonadas pelo período de 04 (quatro) anos do ex-prefeito André Maia Maia.

Ao assumir a gestão, a Prefeita Rosana Gomes que em sua campanha prometeu investir pesado na habitação popular retomou as obras que estão avançadas, segundo texto de duas linhas da Secretaria Municipal de Comunicação. A gestora comemorou a construção e disse que seu sonho é ver uma cidade próspera.

É da família Gomes a construção de casas populares no Quinari, tendo iniciado com o Pai de Rosana Gomes, ex-prefeito Manoel Gomes que construiu o bairro Edilo Rodrigues, em seguida o irmão James Gomes que viabilizou o Conjunto que leva o nome de Manoel Gomes, no bairro Chico Paulo 1 com quase 100 (cem) casas entregues