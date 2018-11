Autoridades participam de evento municipalista em Rio Branco

Prefeito e vereadores participam de evento Conexão Municipalista realizada pela CNM

A Confederação Nacional dos Municípios realiza em Rio Branco, o evento Conexão Municipalista voltado à Prefeitos e Vereadores. O evento tem como objetivo discutir as gestões municipais, bem como fazer uma análise completa da realidade enfrentada pelas cidades.

O município de Senador Guiomard montou caravana de vereadores e vereadoras se fazendo representar no evento que acontece nesta segunda (05), terça (06) e quarta (07).

Para os representantes da Câmara Municipal, o evento é uma oportunidade de aprendizado. Eles afirmam que tais seminários fortalece o mandato parlamentar.



“O conhecimento abre portas, estarei aqui com minha equipe para tirar o máximo proveito e buscar soluções para grandes desafios que enfrentamos diariamente na gestão. E no caso da LRF evitar medidas drásticas como as que já foram tomadas em municípios vizinhos com demissões em massa” Afirmou André Maia.

Texto com CMSG/PMSG