Aurélio Alves tem o nome supostamente citado em relatório da PF, sobre investigações no Quinari

O fisioterapeuta Aurélio Alves tem o nome supostamente citado em relatório da Polícia Federal, no processo que teve a prisão decretada do prefeito André Maia em 2018. Veja:

Aurélio, segundo a Polícia Federal em relatório de busca e apreensão já teria recebido R$ 2.000,00 (dois mil) segundo troca de mensagens entre André Maia e James Mendonça, ex-secretário de Planejamento.

Na apreensão feita pela PF, ainda se verificou provas para o pagamento de mensalinho aos vereadores da base aliada do Prefeito. A mensagem foi apreendida e analisada pela Polícia Federal, constando em processo enviado para o Tribunal Regional da Primeira Região.

Recentemente Aurélio, que foi do PDT e do PSL apareceu agarrado com o Prefeito em Fotografia. Logo em seguida com Branca Menezes e Rener Ribeiro. Em que pese a citação de Aurélio nos documentos, ele não é ainda denunciado.

Outro lado

Nossa reportagem tentou contato com os citados, no entanto, estes não foram localizados para comentar.