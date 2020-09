Atualizada a Coluna de Olho em 31/08/2020

Dinha Carvalho e Marizia

A campanha do Prefeito André Maia deverá ser coordenada pela ex-deputada Dinha Carvalho e o ex-prefeito Marizia, conforme se viu em fotos de reuniões políticas no último sábado.

Advogado Dauster Maciel

Chegou a informação que o Gilson da Funerária escolheu para coordenar sua campanha o advogado Dr. Dauster Maciel. Gilson disse que parte da premissa de renovação e inovação. Diz que não pode se juntar com a velha política.

Francisco Nazareno

Chegou ao Portal Quinari a informação que a campanha de Rosana Gomes será coordenada pelo Francisco Nazareno. Francisco mora na capital, ele foi secretário de finanças na gestão do ex-prefeito James Gomes.

Celso Ribeiro

Quem deve coordenar a campanha da Branca Menezes será o ex-prefeito Celso Ribeiro, principal padrinho de Branca e do filho Rener Ribeiro. A informação vem sendo guardada nos bastidores.

Ronei Nascimento

Ao que tudo indica a campanha do pastor João Carvalho deverá ser coordenada pelo combativo militante do PSL, Ronei Nascimento, um dos defensores da candidatura de João a Prefeitura do Quinari.

Onça vai começar beber água

Mês de setembro, mês das convenções e início da campanha de rua. Teremos campanha de rua com aglomerações? Como os eleitores receberão os políticos e sua turma de cabos eleitorais em sua casa? Os partidos parecem que estão pensando.