Esperando a nota

O Portal Quinari ainda espera a versão de Branca Menezes sobre o acúmulo de cargos, em violação à Lei que fundamenta sua própria nomeação. O site vai esperar sentado e atento. Não há jeitinho, a lei veda e ponto.

AVANTE E MDB

O vereador Celso Oliveira, pré-candidato à Prefeitura do Quinari filia todo seu grupo no Avante e tenta ser candidato pelo MDB. Fontes revelaram que ele tem tentado costurar filiação no partido.

Nasceu morta

A pré-candidatura do que se “intitula ex-vendedor de refresco” Eder Frank não movimentou os bastidores da política local, ao contrário foi como um sereno difícil de virar uma chuva forte.

Quem poderá ser candidato em 2020?

André Maia

Se confirmando as inúmeras pré candidaturas à Prefeitura, até agora anunciadas, em que pese as fortes acusações que se insurgem contra o Prefeito André Maia, ele pode torna-se um candidato competitivo na eleição municipal, desde que faça política com a gestão. Há secretarias que são ocupadas por pessoas em sua gestão atual que não rendem votos. Cito alguns exemplos que são a Saúde e o Esporte. Resta saber se Maia vai aceitar ser rifado do jogo.

Rosana Pereira

Rosana Pereira é pré-candidata à Prefeitura de Senador Guiomard. A confirmação é do próprio irmão dela, o ex-prefeito James Gomes. Tem em seu favor sua experiência de gestão e a bagagem política da família.

Gilson da Funerária

Gilson da Funerária já declarou que pretende concorrer a Prefeitura Municipal. Esse também pelo que conheço deve não voltar atrás da sua decisão. Tem em seu favor 8 meses positivos de trabalho. Ele é do setor empresarial. Foi eleito vereador na última eleição. Presidente da Câmara Municipal.

Branca Menezes

A Branca Menezes também já confirmou que vai concorrer a Prefeitura em 2020. Inclusive o Presidente Estadual do seu partido, o Major Rocha ameaça até tirar André Maia da disputa para apoiar Branca. Figurou como segunda colocada na última eleição, porém ficou em segundo lugar na última eleição para estadual, no quesito votação local.

Aurélio da Farmácia

Se manter a palavra, pois toda eleição desiste, deve ser candidato à Prefeito em uma composição com o ex-vereador Tião Alves. É que o PDT, o partido deles pretende lançar candidatos.

Celso Oliveira

Obstinado pela Prefeitura do Quinari, ele acha que tem grandes chances de vencer o pleito. Celso seria aquele pré-candidato que bateria em todos os outros, combatendo a velha política.