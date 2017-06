Atualizada a Coluna de Olho em 28/06/2017

Posse de novos servidores

O Núcleo da Secretaria de Estado de Educação vem dando posse a novos servidores. Isso é um momento salutar na vida de diversos jovens que estão ingressando no serviço público. Esperamos mais avanços e serviços públicos desburocratizados. Alguns destes ocupavam funções no município e já tem experiência.

Ônus e bônus

A atividade política é acima de tudo o gesto de servir a população e não locupletar as vaidades pessoais. Quem ocupa qualquer cargo público deve saber que existirá o bônus e ônus, e isso se dá em toda profissão que o ser humano escolha.

Recesso na Câmara

Na última terça-feira (28) aconteceu a última sessão do primeiro semestre. Os vereadores terão um mês de férias. O recesso é regimental segundo o presidente Gilson, no entanto, ele disse que a atividade política é diária.

Quadrado e colo

Alguns dos vereadores da base precisam entender o quadrado deles. Não se pode morar em prefeitura e nem em prédio de secretaria. Tudo demais perturba. Os sem instrução precisam entender isso, pois ninguém é mais criança para ser carregado no colo.

O preço de ter mandato

O ex-vereador Pedro Mendes disse: – tem vereador que está apenas conhecendo o peso de ter um mandato e não fazer uso da estrutura da prefeitura para fazer política 24h, como faziram no passado.

Transparência e opinião

O vereador Celso Oliveira quer ter acesso aos processos licitatório do primeiro semestre de 2017. O prefeito André Maia explica que tem tudo no site do TCE e que publica no diário oficial. Qual deles dois tem razão?