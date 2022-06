Atualizada a Coluna de Olho em 27/06/2022

Escolhas

Se aproxima o pleito eleitoral e agora os grupos políticos começam a fazer suas escolhas, entre deputado estadual, federal, senador, governador e Presidente, então vamos as escolhas das principais forças políticas do Quinari.



Com André da Droga Vale e os Milani

Cedo Gilson da Funerária, que teve uma expressiva votação para Prefeito fechou questão em nome de André da Droga Vale para deputado estadual. Federal não esconde que vai de Israel Milani, senado com Vanda Milani e governo ainda decidirá.



Branca Menezes

Estadual ela fechou com José Bestene, Federal ainda não disse quem será a sua ou seu candidato. Senado deve ir com o do Governador Gladson Cameli a quem também deverá apoiar.



Família Gomes

A família da Prefeita Rosana Gomes e do irmão James Gomes deverá apoiar o deputado Nicolau Junior do PP para Deputado Estadual. Para federal, a preferência é pela Meire Serafim, Senador também aguardam o Governador decidir e Governo claro que são Gladson.



Família dos Britos com Adonay e Jorge Viana

A família dos Britos, que já tiveram como lideranças da Política Local Alcy Brito e Adonay fecharam questão em torno do Adonay e do Jorge Viana. Segundo o professor Manoel Lima, o grupo trabalha na reestruturação do PT e aguarda as definições dos partidos de esquerda para decidirem o voto para o Governo.



Os citados e o motivo

São os que se posicionaram politicamente e estão na política com maior expressão. A Câmara não produziu nenhuma liderança de renome neste período, tampouco outros setores.



Senador Petecão

O senador Petecão já foi avisado que precisa estruturar sua campanha no Quinari, cobrando fidelidade dos seus eleitos na eleição municipal ou catando votos em outros ninhos. Pesquisas internas colocam o Petecão pontuando bem no Quinari.