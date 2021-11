Atualizada a Coluna de Olho em 26/11/2021

Inconveniência é pouco

Quem foi à solenidade de lançamento da carreta ambiental, percebeu o quanto o vereador Magildo Lima é inconveniente. Ele passou toda a solenidade atrapalhando os trabalhos, cochichando e trocando afagos com o secretário Israel Milani, que também no dispositivo nem parecia uma autoridade que representava o Governador Gladson.

Estratégia errada

A estratégia do suplente de vereador Tampinha Bittar (Solidariedade) soou como um tiro no pé. Pessoas experientes dizem que não há o que se questionar no reprocessamento das eleições, tampouco no mandato da vereadora Leire do Mixico, que fora eleita graças as sobras partidárias. É simples, é preciso todos da chapa terem votos.

Abono da educação

A professora Adriana Rogério, ex-secretária de educação, se pautou esses dias pelo abono e rateio das sobras do FUNDEB. Adriana foi secretária e conhece da pasta da educação, não adiantando os “articuladores sindicais”, tentarem desmerecem uma professora que exerce seu direito de opinião ao pedir, de forma respeitosa, o que lhe é de direito.

Novo Adonay sem poder

Ouvimos atentamente o áudio do meu amigo professor Adonay, ao pregar humildade e compartilhamento. Seria válido, se a sua intenção não fosse juntamente com seu irmão Alcy Brito e o presidente do SINTEAC Luiz Carlos, em fazer o comando da educação local, seja de forma indireta ou direta para a eleição do ex-senador Jorge Viana. A fala é a demonstração que fazem tudo pelo poder.

Fogo em pontes

Uma fonte narrou ao Portal Quinari que prosseguem as investigações do fogo nas pontes da região da Limeira. O mesmo modo de agir, foi realizado no Ramal Zé Vaqueiro. A população espera da Polícia uma atitude para não que seja uma prática diária na região, a depredação do patrimônio público.

Ditado popular

“Só existem os sabidos devido a existência dos burros” (autor desconhecido).