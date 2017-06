Atualizada a Coluna de Olho em 22/06/2017

O que acontece?

Acontece que grande parte dos representantes que você eleitor vota se acha dono do mundo e inquestionável. Esquece que seu papel é servir aos munícipes com alegria, aberto as críticas e aos elogios. Esquece que, o país o qual vivemos esta sendo passado a limpo a cada minuto e muitas coisas que eram toleradas já não são mais.

Atuação legislativa

Após quase 6 meses já se sabe as árvores que irão dá fruto no parlamento municipal. Nos próximos meses o Portal Quinari vai fazer uma pesquisa para você avaliar o cenário político local e sua qualidade.

Creche no Chico Paulo

A retomada das obras do bairro Chico Paulo merece reconhecimento. Mérito do Prefeito André Maia, da técnica Alcione Xavier que trabalhou junto aos técnicos da AMAC para dá seguimento ao projeto.

Ouvindo a comunidade

Uma das vereadoras que se destaca nessa legislatura é Francisca Macedo (PT), se manter a coerência que vem tendo na política tende a se destacar. Ela faz parte da base aliada, faz falas técnicas e não abobrinha. É uma professora na atuação legislativa.

ADESG

O time da Associação Desportiva de Senador Guiomard vem ganhando o apoio especial do vereador Cleilton Nogueira. Com isso o parlamentar esta mobilizando os demais colegas e autoridades pelo time.

Carta para uma ingrata e o povo

A população recepcionou a mensagem da Carta para uma Ingrata. Isso é bom para o site. Significa que o veículo de comunicação emite a opinião, e o povo que julga.