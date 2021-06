Atualizada a Coluna de Olho em 22/06/2019

Santo de Barro

A equipe nomeada pela Prefeita Rosana Gomes, nela incluindo a chamada “dama de ferro” para a Secretaria Municipal de Educação, precisam ir devagar pois o Santo é de Barro. É necessário promover mudanças, adequações e fazer o que é certo, tudo isso respeitando as pessoas e sabendo que os cargos são passageiros. Este site começou a ouvir reclamação dos servidores.

Trabalho na zona rural

A Prefeita Rosana Gomes juntamente com o Secretário Valna estão com as equipes na zona rural. Imaginamos a luta que o Valna e a Prefeita tem passado, enfrentando o interesse de vereadores antes acostumados a mandar e gerenciar as máquinas na Prefeitura. É preciso fazer o trabalho, sem atender os interesses apenas de vereadores.

Se prostituindo politicamente

Um grupo de políticos sem votos do Quinari começaram a se “prostituírem politicamente” com a Márcia Bittar, possível candidata ao senado. Tudo não passa de uma barganha, querendo comer no Senado. Este grupo não consegue tirar 1.000 (mil) votos no Quinari.

Conversando com algumas pessoas

Professor Adonay tem batido em muitas portas em busca de aliança para o Ex-senador Jorge Viana. Em uma dessas portas, a fonte em que pese respeitar muito, o Adonay disse para ele procurar quem o Governo do PT, sempre ajudou no Quinari, como o ex-prefeito Marizia, a ex-deputada Dinha e até o ex-vereador Adão.

Setor de destaque

A equipe contratada pela Prefeita Rosana Gomes, para cuidar da iluminação pública merece nosso total aplauso pela dedicação. Os trabalhos estão chegando nos bairros e os trabalhadores que prestam o serviço são pessoas educadas e atendem a população, com zelo e dedicação. Parabéns.