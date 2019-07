Atualizada a Coluna de Olho em 18/07/2019

A população não esquece

A população do Quinari cobrou o vice-governador Major Rocha sobre emenda supostamente designada ao Ginásio de Esportes José Edson Honorato, que apresenta atualmente inúmeros problemas, tendo sido somente pintado pelo então Prefeito André Maia. Em nota a Assessoria de Rocha colocou a culpa no ex-governador Tião Viana, abordando que havia suposta inadimplência do Estado e por isso perdeu-se naquela epóca o recurso.

Nota de esclarecimento

Queremos reafirma o compromisso do vice-governador Major Rocha com a população do Quinari, sempre que esteve na Câmara Federal, Rocha lutou em prol do Acre e em especial ao município de Senador Guiomard, onde viabilizou através de seu mandato vários recursos para o município. A referida emenda em questão, foi indicada pelo deputado assim como várias outras para diversos setores como saúde, educação, infraestrutura, segurança e esporte para a querida cidade do Quinari. Infelizmente, o recurso para o ginásio José Edson Honorato foi perdido devido o governo do Estado, ainda sobre a gestão do governador Tião Viana, não apresentaram a prestação de contas da última reforma feita no local, impedido assim que o município pudesse receber o valor indicado pelo a época deputado federal Major Rocha. Por fim, reafirmamos o compromisso e respeito que o vice governador Major Rocha tem por cada uma dos moradores do município. (Nota do Alessandro Silva.

Recado dado

O Governador Gladson Cameli mandou um recado claro para os que fazem cara feia com os feitos do seu Governo e do Prefeito Gilson da Funerária. “Não gosto de cara feia”, “essa briguinha não faz parte do que penso”, disse. Na verdade quem come no tacho do Governador tem que tá sorridente, batendo palma e dizendo amém ao que o mesmo pensa, é regra, se não larguem o Governo.

Não peço CEC´s

O Prefeito Gilson da Funerária foi taxativo ao afirmar que “não pede cargos de confiança” para nenhum apadrinhado ou membros de sua família quando vai na Casa Civil. “Só vou ao governador bater na porta para pedir pela coletividade, pelo Quinari como no caso de asfalto para tampar os buracos das nossas ruas”.

Nome forte

O vereador Jamis Queiroz é um nome forte na Região do Nabor Júnior, Bonal, Oco do Mundo, Santa Maria e adjacências. Conduziu uma reunião que foi destaque no Portal Quinari sobre o melhoramento de ramais.

Liderança coerente

O ex-vereador Pedro Mendes é um nome forte como pré-candidato ao cargo de vereador. Um parlamentar ficha limpa que passou pela Câmara Municipal, não responde nenhum processo e deverá entrar forte em uma candidatura ao legislativo mirim.

Renovação tem que existir

Se o critério de eleição for ficha limpa, deverá acontecer uma renovação massiva na Câmara do Quinari. O povo tá dizendo nas ruas que poucos se salvam, então quando o povo tá falando, pode escrever é mudança na certa.