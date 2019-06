Magildo e o Trator

Após ser notificado pelo Prefeito Gilson Pessoa sobre a cessão irregular de um trator o vereador Magildo Lima se manifestou negando que seja o responsável pelo bem. Ocorre que depoimentos de moradores, gravações e outros comprovam que ele é o responsável por ter levado o bem ao local e até agora não ter devolvido o patrimônio público à Secretaria Municipal de Obras. Cabe ação cível pública.

Espaços no Governo

O PSDB em Senador Guiomard pelo que consta não pode dizer que não vem tendo seus espaços no governo. Já houve a nomeação de vários cargos e inclusive de parentes. É um tipo de ética que fica só no discurso. Farinha pouco meu pirão primeiro e pronto. Espera-se que defendam e ajudem o governo.

Por cima

Estão certo os vários dirigentes escolares que já descobriram que algumas pautas não andam no Núcleo de Ensino. Me contaram que a maioria já pegam seus veículos e vão até a SEE para resolverem suas demandas.

Enganado o vereador Celso Oliveira

Nem parece que cursou jornalismo, o vereador Celso Oliveira. Não é porque o Portal Quinari tem um de seus representantes nomeados como Secretário que vai perder sua independência jornalística, posto que se trata de vereadores desmoralizados e sem respaldo social. Jornalismo, como se aprende nos cursos, é de resistência e não subserviência.

Cavalgada do T

Por falar em vereador, o evento da Vila do T aconteceu sem o apoio do vereador da região. Os organizadores inclusive estão sendo intimidados. Não desanime meus amigos, faz parte do desespero de quem não faz e quer atrapalhar quem realiza.

Ligeiro e bem avaliado

O vereador Fabricio se encontra bem avaliado em todas as pesquisas, pois é esperto e tem coragem de visitar as comunidades. Parlamentar, além de falar e falar pode ser presente nas comunidades e assim o Fabricio faz.

Fez julgado

O Tribunal de Justiça do Acre – TJAC, fez julgado e precedente ao resolver que o Prefeito de Capixaba responda as denúncias que lhe são imputadas fora do cargo. Não devemos esquecer que a Lei é fria, no entanto, quem julga pensa e sabe muito bem como decide, pois o direito brasileiro, se encontra cada vez mais rigoroso.