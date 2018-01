Atualizada a Coluna de Olho em 15/01/2018

Almoço de domingo e entrevista

Já era quase hora do almoço quando Gilson da Funerária (PROGRESSISTAS) liga e convida para um almoço. Claro que no almoço, a pauta não era outra se não política. Bem acompanhado de seus filhos e esposa, amigos e agregados passamos a conversar sobre alguns pontos abaixo.

Sobre 2017

Considerou ser um ano de aprendizado na câmara. “Aprendi muito com meus colegas e com a equipe técnica, temos a opção de fazer e não fazer na política, eu optei por fazer”.

Fazer o que?

Questionei o papel da Câmara em 2017. “Nós analisamos vários projetos, alguns eu seria contra, outros a favor, no entanto, a base em alguns momentos foi maioria, agora eu fiquei feliz quando derrubamos o aumento da taxa de iluminação pública, as coisas não são como algumas pessoas querem, tudo tem seus limites”.

Mandados de segurança

Gilson ganhou dois na justiça e perdeu um. “Agora mesmo nós ganhamos o segundo, o prefeito terá que fornecer o que os vereadores pedem, e eu vou atender o pedido de informação do Secretário de Comunicação no prazo que a advogada dele conseguiu, pois até o pedido contra mim, eles tiveram a capacidade de fazerem errado, e nós não temos o que esconder”.

Situação do vice-prefeito

Como o blog do Crica deu a notícia no domingo (14), o debate também girou em torno da decisão do vice não seguir o prefeito politicamente. “É uma boa notícia, pois nós e o Gladson Cameli ganhamos um grande aliado, ele tem competência e tá limpo na história toda, ele tá mantendo a postura dele pois foi eleito pela oposição, e com certeza o tempo vai mostrar que ele acertou”.

Catalan deixa o Progressistas

Questionei a saída de Jorge Catalan do partido. “Eu entendo a decisão do Jorge, ele é meu amigo e tá no pensamento de ser candidato a estadual, porém permanece na oposição, então continuamos juntos no cenário para o governo”.

Convivência com os vereadores

No início houveram muitas brigas. Você parecia bravo. “Não estava bravo, apenas estava imprimindo um ritmo de respeito ao meu trabalho e minha história, pois eu estou na política para ser diferente”.

Ataques do ex-prefeito Celso Ribeiro

Nos últimos dias você tem recebido ataques do ex-prefeito Celso Ribeiro. “Olha eu vejo que nosso mandato agrada e desagrada, pois não estou na câmara para ser puxa-saco de ninguém, você sabe que o Celso através da família dele vende combustíveis para atual gestão e eu já fiz algumas denúncias do uso de máquinas públicas que supostamente estavam atendendo aos interesses dele, então essa defesa e essa euforia de me atacar eu entendo, difícil é ser como eu, ter posição e se importar com o Quinari”. Concluiu.

Notas da edição especial da Coluna de Olho

Decisão de não seguir o Prefeito

A decisão do vice-prefeito Judson de não seguir o prefeito André Maia em provável apoio à Frente Popular ascende um sinal vermelho no grupo do prefeito. Significa que a coesão do palanque eleitoral se acabou e agora, se confirmada ambas as declarações será cada um por si.

Questionado sobre a decisão

O prefeito André Maia foi procurado para avaliar as declarações do vice. André disse que esta procurando alguém que possa lhe ajudar na gestão e melhorar o município. O prefeito não alfinetou o vice ou questionou a decisão do mesmo.

Uchoa na obra

Falta a palavra final do deputado Jairo Carvalho na ida do vereador Uchoa para a Secretaria de Obras. Se acontecer Paulinho Miranda vai assumir o mandato de vereador. Penso que não há muito o que se questionar, o primeiro suplente teve os votos e o vereador quer a pasta, o prefeito parece-me que deseja nomear, então que os anjos digam amém.

Educação atuando

Se tem uma coisa que o ex-prefeito James Gomes precisa reconhecer é o erro de ter mantido secretários sem carisma nas pastas. Dentre eles, se destaca o Eudiran Carneiro que deixou recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE serem bloqueados e a atual equipe conseguiu resolver as demandas. Não adianta dizer que não existiu, temos os relatórios das pendências e as notificações que mostram o período.

Quer ser diferente

O ex-secretário, ex-dono da verdade, ex-dono da moralidade Manoel Lima anunciou que vai de Marcus Alexandre para o Governo. O Manoel “tem muito peso” para anunciar apoio político a alguém. É só a frente colocar o Manoel com uma bandeira do Marcus para ver se perde ou ganha voto. O ex-secretário poderia aguardar a decisão do Prefeito, já que ele se diz ser um dos pensadores políticos da atual gestão, e não espera nem o seu líder político tomar a decisão de apoiar ou não o governo.