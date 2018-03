Atualizada a Coluna de Olho em 12/03/2017

A questão do trator

O fato da base do Prefeito André Maia aprovar um requerimento para ele explicar sobre o trator mostra que atuação de seus articuladores políticos não funciona da maneira correta. Ou o prefeito assume o comando das conversas, ou seus assessores vão colocar o barco a afundar.

Manoel Lima quer ser jornalista

Demorou e o tempo tratou de mostrar que o sonho do professor Manoel Lima é ser jornalista sendo dono de site. Manoel em companhia do seu Cosmo, o outro integrante da sua dupla vive a tramar problemas.

Ex-prefeito James Gomes

O ex-prefeito James Gomes desde cedo disse que se caso o Prefeito André Maia (PSD) declare apoio ao candidato Gladson Cameli, será do mesmo a coordenação da campanha do então pré-candidato. Agora não serão coordenadores Manoel Lima e Zezinho Avelino, pois esses dois, onde chegam espalham.

E mais

O prefeito André Maia na condição de líder deverá respeitar a liderança dos vereadores que lhe fazem oposição e do vice-prefeito Judson, que desde cedo declararam apoio ao Gladson Cameli. Se o Prefeito, tirar seus mequetrefes de cena poderá governar em paz com dois senadores, deputado estadual e possivelmente um governador.

Cavalo da chuva

Outro que precisa parar de anunciar que vai para o Núcleo de Educação é o professor Eudiran Carneiro. Conheço o ex-prefeito James Gomes e ele sabe mais do que nunca quem lhe deu problema na gestão, principalmente no trato com as pessoas. Então quem quiser algum cargo, deve é fazer sua parte, e não contar com espaços de poder. O professor Eudiran deve é ministrar as aulas dele.

Problema do Zezinho Avelino

O problema do Zezinho enquanto Secretário de Comunicação é que ele não conseguiu ser produtivo como o ex-secretário Gilberto Moura, por isso, tenta a todo custo atacar o jovem rapaz da forma mais tola e vil possível. Não é do feitio de Avelino se preocupar com a qualidade de seus textos, suas falas, ao contrário, parou no tempo e é retrógado. Esse só espalha.

Se fortalecendo

A pré-candidata a deputada estadual Branca Menezes (PSDB) em todos cenários é beneficiada. Esses dias foi anunciada a Mara Rocha como pré-candidata ao Senado, isso lhe beneficiaria, e agora o Major Rocha para ser vice na chapa de Gladson. Também lhe beneficia e muito. Se o Rocha for o vice do Cameli, a chapa fica leve e respeitada, pois o Major está na moda política.